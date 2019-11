Bruno Fernandes, Aboubakar e Sequeira na equipa da semana da Liga Europa

Bruno Fernandes, do Sporting, Vincent Aboubakar, do FC Porto, e Nuno Sequeira, do Sporting de Braga, integram a equipa da semana da Liga Europa.

O capitão do Sporting apontou dois golos e duas assistências, para Luiz Phellype e Mathieu, na goleada (4-0) frente ao PSV Eindhoven, que apurou a equipa de Silas para os 16 avos de final.

Aboubakar operou, com um bis, a reviravolta do FC Porto, no terreno do Young Boys, que terminou com uma vitória por 1-2 e deixou a formação portista a depender apenas de si, com vista à qualificação.

Sequeira, lateral-esquerdo do Braga, fez duas assistências no empate caseiro, por 3-3, frente ao Wolverhampton Wanderers, que meteu a equipa de Sá Pinto na próxima fase.

Bruno Fernandes foi mesmo o jogador com maior cotação da jornada.

Equipa da semana: Sommer (Borussia Monchengladbach; Erkin (Besiktas), Merkis (APOEL), Roco (Besiktas), Sequeira (Braga); Pellegrini (Roma), Bruno Fernandes (Sporting), Tsygankov (Dínamo Kiev), Verbic (Dínamo Kiev); Morelos (Rangers) e Aboubakar (FC Porto).