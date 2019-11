O Boavista venceu o Santa Clara por 2-1, nos Açores, no jogo de abertura da jornada 12 da I Liga.

Os golos dos axadrezados foram apontados por Neris e Carraça, ainda na primeira parte.

Já pelos açorianos descontou César, já perto do fim.

Com este triunfo, o Boavista sobe ao quinto lugar do campeonato, com 18 pontos. Já o Santa Clara mantém os 13 pontos.

Veja o resumo da partida.