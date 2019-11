Tottenham. Mourinho convida apanha-bolas para almoço

José Mourinho confirma que convidou o apanha-bolas que teve importância decisiva num dos golos do Tottenham contra o Olympiacos para um almoço da equipa.

Na antevisão da partida contra o Bournemouth, Mourinho referiu que Callum Hynes, de 15 anos, vai estar no almoço do plantel antes da partida da Premier League.

No dia do jogo da Champions, Hynes saiu rapidamente do estádio porque tinha teste no dia seguinte.

O técnico português, que o cumprimentou ainda o procurou para o convidar a ir à cabina.