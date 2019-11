Ricardo Pereira nomeado para jogador do mês da Premier League

Ricardo Pereira é um dos seis jogadores nomeados para o prémio de melhor jogador do mês de novembro da Premier League, entregue pelo Sindicato de Jogadores.

O lateral-direito internacional português deo Leicester City vai disputar o galardão com mais dois colegas de equipa, James Maddison e Caglar Soyuncu, e ainda Sadio Mané, do Liverpool, Christian Pulisic, do Chelsea, e Raúl Jimenez, do Wolverhampton.

As boas exibições de Ricardo Pereira voltaram a chamar à atenção do selecionador Fernando Santos, que voltou a convocar o lateral.

O Leicester City é a equipa surpresa desta temporada da Premier League. Os "foxes" ocupam o 2º lugar da tabela, com 29 pontos, à frente do Manchester City.