Nuno Espírito Santo é um dos nomes apontados ao Arsenal

Nuno Espírito Santo é um dos nomes falados, pela imprensa inglesa, para suceder a Unai Emery, acabado de despedir do Arsenal.

Na quinta-feira, depois de empatar em Braga, por 3-3, o atual treinador do Wolverhampton Wanderers, de 45 anos, recusou falar sobre isso, "principalmente porque esse emprego já tem um treinador", pelo que "seria uma falta de respeito" por Emery, então ainda dono do lugar.

Contudo, agora, Emery foi mesmo despedido, pelo que se abre a porta a Nuno Espírito Santo. O técnico português está na terceira época ao comando do Wolves. Na primeira, subiu-o à Premier League e, na segunda, à Liga Europa, via sétimo lugar do campeonato. Nesta terceira época, após um arranque tremido, a equipa do centro de Inglaterra já se encontra na quinta posição da Premier League, em zona europeia.

O jornalista italiano Gianluca Di Marzio garante que Nuno é a prioridade do Arsenal para render Emery e que as duas partes já encetaram contactos. Segundo Mouhamed Bouhafsi, editor chefe da rádio francesa "RMC Sport", o treinador português "está muito interessado". Caso haja acordo final, o Arsenal terá de ressarcir o Wolverhampton.