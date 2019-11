Liverpool revela planos para aumentar capacidade do estádio

O Liverpool revelou, esta sexta-feira, novos planos para aumentar a capacidade do estádio em 7.000 espectadores, para 61.000.

Num esquema que deverá valer cerca de 60 milhões de libras (cerca de 70,3 milhões de euros), a ideia é remodelar o fundo de Anfield Road. A bancada da maior claque do Liverpool, "Kop", passará a ser a mais pequena.

A proposta ainda precisa de ser aprovada e ainda não há detalhes no que concerne a datas e preços dos bilhetes. Contudo, já se sabe que o Liverpool recorrerá a financiamento interno.

Já era conhecida a intenção do Liverpool de ter um estádio com maior capacidade. No entanto, os adeptos sempre se opuseram a uma mudança de recinto, pelo que quaisquer alterações terão de ser feitas ao estádio já existente.