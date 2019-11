Fabinho sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo e está fora das opções do Liverpool até ao ano novo.

O médio de 26 anos foi substituído aos 18 minutos do jogo da Liga dos Campeões contra o Nápoles, em Anfield, e os exames médico confirmaram a lesão.

De acordo com a nota publicada pelos "reds", Fabinho ficará de fora pelo menos até ao início de janeiro, pelo que a ausência do Campeonato do Mundo de Clubes é uma certeza.

Fabinho é peça-chave no Liverpool de Jurgen Klopp. Na última temporada somou 41 jogos e, esta temporada, levava já 19 disputados.