Everton dá voto de confiança a Marco Silva

O Everton deu um voto de confiança a Marco Silva, esta quarta-feira. Em comunicado, o diretor de futebol do clube de Liverpool, Marcel Brands, "reconhece a necessidade de melhorar, mas diz que a equipa técnica e os jogadores têm a determinação e o apoio para sair do mau momento".

O Everton, clube com ambições europeias, está a ter um péssimo arranque de temporada, com apenas quatro vitórias em 13 jogos, na Premier League, que o colocam no 16.º lugar, com 14 pontos, quatro acima da linha de água. Os adeptos têm pedido, com insistência, o despedimento de Marco Silva, mas o clube prefere segurar o treinador.

"Claro que sabemos que, no desporto, como sempre, tem de haver rendimento. Isso aplica-se a mim, ao treinador, aos jogadores, a toda a gente. Mas também é importante, especialmente neste clube, depois de um par de anos de instabilidade, ficarmos juntos nesta situação. Penso que é importante que toda a gente sinta que podemos dar a volta a isto e conseguir melhores resultados", salientou Marcel Brands.



A contestação a Marco Silva subiu de tom após a derrota caseira com o Norwich, recém-promovido e a primeira equipa abaixo da linha de água, por 0-2. O diretor desportivo do Everton assume desilusão pelo resultado, no entanto, garante que, no balneário, viu nos olhos dos jogadores a vontade de "dar a volta à situação, juntamente com a equipa técnica".