Aston Villa renova com Dean Smith até 2023

O Aston Villa anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Dean Smith até 2023.

O técnico inglês, de 48 anos, chegou a Aston em outubro de 2018, para render Steve Bruce, que só tinha vencido um dos primeiros nove jogos do Championship, segunda divisão inglesa. Smith não só tirou a equipa de apuros, como a subiu à Premier League.

Esta época, o Aston Villa já chegou aos quartos de final da Taça da Liga inglesa e, no que toca ao campeonato, está no 15.º lugar, com 14 pontos, mais quatro que a primeira equipa abaixo da linha de água, o Norwich.