Arsenal despede Unai Emery

O Arsenal anunciou, esta sexta-feira, o despedimento de Unai Emery.

Em comunicado no site oficial, a direção do Arsenal explicou a decisão com os "resultados e exibições" abaixo do esperado.

O arranque de época da equipa londrina tem sido penoso: em 20 jogos, leva quatro derrotas, oito empates e apenas oito vitórias. Está no oitavo lugar da Premier League e vem de uma série de sete jogos sem vencer, para todas as competições. A gota de água foi a derrota caseira diante do Eintracht Frankfurt, na véspera, a contar para a Liga Europa.

O antigo internacional sueco Freddie Ljungberg assumirá o cargo de forma interina, enquanto o Arsenal procura um novo treinador.

Emery estava no Arsenal desde a temporada passada, quando sucedeu a Arsène Wenger. O técnico espanhol, de 48 anos, não venceu qualquer título, mas chegou à final da Liga Europa, perdida para o Chelsea. Antes de rumar a Inglaterra, Emery tinha no currículo um campeonato francês, duas Taças de França, duas Taças da Liga francesa e duas Supertaças de França, pelo PSG, e três Ligas Europa, pelo Sevilha.