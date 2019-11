Celta de Vigo e Valladolid empataram 0-0 no jogo que abriu a jornada 15 da liga espanhola.

A partida foi equilibrada, mas os ataques não conseguiram superiorizar-se às defesas.

Com este resultado, o Celta Vigo fica em 18.º lugar, com 13 pontos, enquanto o Valladolid é 14.º, com 18 pontos.