Bottas dominante nas primeiras sessões de treinos livres em Abu Dhabi

Valtteri Bottas, piloto da Mercedes, mostrou-se muito dominante nas primeiras duas sessões de treinos livres, em Abu Dhabi, no último Grande Prémio da temporada de Fórmula 1.

Na primeira sessão, Bottas marcou o tempo de 1:36.957s e foi mais de meio segundo mais rápido do que Max Verstappen, da Red Bull, que foi segundo classificado. Hamilton, já coroado campeão do mundo, foi terceiro. Já a mais de um segundo de distância do finlandês, Albon foi quarto, seguido de Vettel, Grosjean, Leclerc, Magnussen, Giovinazzi e Hulkenberg, respetivamente.

Bottas voltou a mostrar-se na segunda sessão, melhorando o tempo da manhã, com o registo de 1:36.256. O colega de equipa Hamilton ficou em segundo, seguido dos dois Ferraris, que melhoraram na segunda sessão do dia.

No entanto, Bottas chocou com Grosjean a 20 minutos do fim. A bandeira vermelha condicionou o resto da sessão.

Este fim-de-semana dita também o adeus de Kubica e Hulkenberg à Fórmula 1. Os pilotos da Williams e Renault não têm lugar para a grelha de partida da próxima temporada.

No sábado, decorre a terceira e última sessão de treinos livres e a qualificação, entre as 13h00 e 14h00. Domingo, decorre a última corrida da temporada, às 13h10.