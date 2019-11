Costinha: "Seleções dos potes 1 e 2 vão querer evitar Portugal"

Costinha, antigo internacional português e atual treinador, garante que Portugal é a seleção a evitar do pote 3 do sorteio do Euro 2020, que decorre este sábado, em Buscareste, às 17h00, e que terá transmissão na Renascença.

Portugal, campeão da Europa em título, sairá do pote 3 e não é cabeça de série, em virtude do segundo lugar no grupo de qualificação. A seleção nacional sabe, desde já, que não conseguirá evitar alguns tubarões na fase de grupos do Europeu.

Mas em Bola Branca, o antigo internacional Costinha olha para o copo meio-cheio: as seleções dos potes 1 e 2 é que vão querer evitar a equipa das quinas. Portugal é motivo de preocupação para todas as outras nações.

"Portugal tem uma seleção forte e um excelente treinador. Há muitas seleções do pote 1 e do pote 2 que vão olhar para o pote 3 e não vão querer apanhar Portugal pela frente, vão querer evitar-nos. Portugal é o campeão europeu e o campeão da Liga das Nações. É uma seleção que, quando joga, coloca dificuldades às outras equipas para manobrarem o jogo", começa por dizer.

Costinha destaca que, apesar de Portugal não criar muitas oportunidades de golo, tem um dos melhores finalizadores do mundo em Cristiano Ronaldo e um grupo de jogadores de qualidade a cima da média.

"Os adversários temem a qualidade individual dos nossos jogadores que, mesmo não tendo muitas oportunidades, acabam por ser letais. Temos um jogador que não precisa de muitas chances para fazer golo, que é o Cristiano, e depois temos um leque de jogadores com uma qualidade técnica muito acima da média que podem desenrolar o jogo da melhor forma e dar a Portugal aquela vantagem que muitas vezes as equipas não estão à espera, o que acaba por ser muito importante para nós", referiu.

Costinha com a confiança nos píncaros, independentemente do desfecho do sorteio mas com um lado realista: Portugal não figura no lote de tradicionais favoritos. Ainda assim, vai tudo depender de quem chegar melhor ao Euro 2020.



"Temos visto que as seleções que se consideram favoritas, muitas vezes nem conseguem passar a fase de grupos. Na fase de apuramento, algumas dessas seleções passaram mas sem o destaque que teriam no passado, até porque as outras equipas cada vez trabalham melhor. Para além disso, na fase final de um Europeu temos de contar com o que foi a época dos jogadores, se estão cansados, se fizeram muitos jogos, se estão na melhor forma. Há uma série de coisas a ter em conta. Mas há sempre crónicos candidatos, como a Alemanha, a Espanha, a Inglaterra, apesar de, no passado recente, não conseguir dar o salto nos momentos decisivos, a Itália, que surge diferente desde que o Mancini pegou na equipa, e a França", concluiu.