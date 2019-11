Bernardo Silva na equipa ideal da qualificação para o Euro 2020

Bernardo Silva foi eleito pela UEFA para o 11 ideal da qualificação para o Europeu 2020.

O médio do Manchester City é o único português na lista que não conta, por exemplo, com Cristiano Ronaldo, que apontou 11 golos durante a qualificação.

Bernardo apontou três golos e seis assistências e está entre os quatro médios escolhidos.

Portugal qualificou-se para a fase final do Euro 2020 no segundo lugar, com 17 pontos, atrás da Ucrânia, que venceu o grupo com 20 pontos.

A equipa ideal escolhida pela UEFA:

Guarda-redes:

Pyatov (Ucrânia), cinco jogos sem sofrer golo

Defesas:

Sergio Ramos (Espanha), quatro golos e cinco jogos sem sofrer golo

Demiral (Turquia), sete jogos sem sofrer golo

Sigurdsson (Islândia), dois golos, cinco jogos sem sofrer golo

Médios:

Kousoulos (Chipre), quatro golos, 50 recuperações de bola

Bernardo Silva (Portugal), três golos, seis assistências

Wijnaldum (Holanda), oito golos, duas assistências

Zahavi (Israel), 11 golos, uma assistência

Avançados:

Sterling (Inglaterra), oito golos, sete assistências

Harry Kane (Inglaterra), 12 golos, cinco assistências

Memphis Depay (Holanda), seis golos, oito assistências