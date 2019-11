Rúben Dias renova com o Benfica

Rúben Dias firmou novo contrato com o Benfica, que será anunciado ainda esta sexta-feira.

O novo vínculo do defesa-central poderá ver aumentada a duração do contrato, sendo que o atual vínculo termina em 2023, e deverá também ver um aumento da cláusula de rescisão.

A intenção da direção encarnada de renovar com o defesa-central tinha já sido anunciada e sublinhada em diversas ocasições pelo presidente Luís Filipe Vieira para subir a cláusula de rescisão, que estava fixada nos 66 milhões de euros.

O defesa-central de 22 anos afirmou-se como titular também nas opções de Fernando Santos na seleção, e a disputar já a terceira temporada na formação principal das águias. Rúben Dias tinha renovado no início da temporada 2018/19.

Esta temporada, soma 18 partidas e era, até ao jogo frente ao Vizela, da Taça de Portugal - em que foi poupado -, o jogador com mais minutos do plantel. No total, soma 1620 minutos, apenas superado pelos 1697 de Grimaldo.

Rúben Dias é dos jogadores mais cobiçados do plantel das águias. Este verão este associado a clubes como Lyon, Arsenal, Manchester United, Juventus, Wolverhampton, entre outros.