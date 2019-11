Oficial. Rúben Dias renova até 2024

Rúben Dias renovou contrato com o Benfica até 2024. A oficialização foi feita há minutos pelo Benfica.

A nova cláusula de rescisão é de 100 milhões de euros.

O internacional português, de 22 anos, tinha contrato até 2023, com uma cláusula de 66 milhões.

Em declarações à Btv, o presidente do clube disse estar "muito feliz com esta renovação porque é uma das peças do Benfica de futuro”.

"Ele [Ruben Dias] tem todas as condições para ser o futuro capitão, é um grande líder, tem talento e é muito cobiçado na Europa. Chegámos a acordo para continuar a vestir de vermelho nos próximos cinco anos e estamos felizes, assim como ele, por dar continuidade à sua carreira nesta casa", acrescentou Luís Filipe Vieira.



Também ao canal do clube, Rúben Dias referiu que sempre esteve "muito tranquilo". "A minha cabeça esteve sempre onde tinha de estar”, referiu.

“Estou muito feliz. A responsabilidade aumenta. Toda a minha formação foi uma preparação para chegar aqui”, disse.

Rúben Dias está na Luz desde 2008.



[em atualização]