Luís Filipe recorda inexperiência de Bruno Lage para justificar campanha europeia

A saída da Liga dos Campeões e a fraca prestação do Benfica nesta competição servirá de incentivo para que no jogo diante do Marítimo, as águias possam "mostrar que estão mais fortes que nunca".

É neste contexto que Luís Filipe sai em defesa de Bruno Lage, afirmando que "os adeptos têm de confiar" no treinador. Nestas declarações a Bola Branca, o ex-jogador explica que esta é ainda uma fase experimental para o técnico, nomeadamente numa prova com as exigências da Liga dos Campeões. Luís Filipe está certo que num futuro próximo, Lage não repetirá os erros cometidos, neste ainda curto percurso, na principal prova de clubes da UEFA.

"O Benfica não pode querer apostar num treinador novo, com novas ideias e querer que já saiba tudo em todas competições e que tenha toda a experiência do mundo como se já tivesse a treinar há vinte anos a esse nível. Os benfiquistas sabem o treinador que têm e têm de confiar e acreditar no trabalho e, provavelmente, nos anos a seguir, as coisas serão diferentes porque já vai com outra bagagem, principalmente para a Liga dos Campeões", insiste.