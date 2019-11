Lage quer recuperar o Benfica consistente da última época

Bruno Lage trabalha para recuperar a consistência que o Benfica apresentava na temporada passada, quando assumiu o comando da equipa após a saída de Rui Vitória, e que tem faltado esta época. O treinador do Benfica quer começar já frente ao Marítimo, na 12.ª jornada do campeonato, para celebrar o dia dos adeptos com uma boa exibição.

"Temos de olhar para nós em função daquilo que nos tem acontecido. Depois de uma boa entrada no campeonato, temos um mês e meio em que não estivemos tão consistentes. Temos de procurar a consistência que tivemos na época passada e nos primeiros dois meses desta", sublinhou Lage, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Jogo para dar um presente aos adeptos



O jogo 50 de Bruno Lage, à frente do Benfica, vai coincidir com o dia do adepto. O técnico considera "importante fazer um grande jogo":

"Vamos jogar com um adversário difícil que trocou de treinador e, por isso, terá motivação extra. Mas temos de estar no nosso melhor para vencer o jogo e oferecer uma boa exibição aos nossos adeptos."

Lage reconheceu que há sempre alguma dificuldade em preparar um jogo contra uma equipa que acaba de mudar de treinador. José Gomes, o novo técnico do Marítimo, jogava em 4-4-2 ou 4-3-3, com o Rio Ave, e "experimentou várias vezes com cinco defesas", quando comandava o Reading, de Inglaterra. "Temos de tentar perceber o que pode vir a acontecer e estar preparados para isso", salientou o treinador.

Frente ao Leipzig, Gabriel jogou na posição mais recuada do meio-campo. Bruno Lage assume que os adeptos poderão ver o médio brasileiro a jogar nessa posição mais vezes. Quem os adeptos não poderão ver, na Luz, frente ao Marítimo, é Seferovic. O avançado suíço, que regressou lesionado da seleção, ainda não está recuperado.

A equipa de Bruno Lage tenta recuperar da eliminação da Champions no sábado, às 18h00, no Estádio da Luz. O Benfica-Marítimo tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.