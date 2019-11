Lage assume inexperiência. "A cada jogo que observo estou a aprender"

Bruno Lage não teve medo, esta sexta-feira, de assumir que ainda é um treinador experiente e que está continuamente a aprender.

"Claro que, se os treinadores mais experientes, com muito mais jogos, têm aprendizagens ao longo da carreira, eu, a cada jogo que observo da minha equipa e dos adversários, estou a aprender", reconheceu o treinador do Benfica, em conferência de imprensa, numa análise que se alinha com a de Luís Filipe a Bola Branca.

Lage não se arrepende das decisões que tomou na Champions, algumas das quais que levaram à eliminação. Contudo, admite que o Benfica falhou o objetivo definido no início da época: passar a fase de grupos.

"Hoje, podemos perguntar porque é que A, B ou C jogou ou não, mas a competição dura bastante tempo. Em certas alturas, uns jogadores estão em melhor forma do que outros. Desde o inicio da época que a nossa ambição era construir uma equipa para chegar o mais longe possível e, numa primeira fase, passar a fase de grupos. Não conseguimos."