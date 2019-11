Carcela acredita que ainda teria lugar no Benfica

Mehdi Carcela, campeão nacional pelo Benfica em 2016, com Rui Vitória, acredita que ainda poderia jogar no Benfica.

O extremo marroquino, agora no Standard Liège, regressou a Portugal para defrontar o Vitória de Guimarães, na Liga Europa. Carcela esteve apenas uma época na Luz, contudo, considera que ainda podia ter um papel de relevo.

"Eu podia jogar [no Benfica]. Quando joguei no Benfica, fiz parte da equipa que foi campeã. Foi uma grande experiência. Adorei jogar no Benfica", afirmou o extremo, aos jornalistas presentes na zona mista, após o empate (1-1) com o Vitória de Guimarães.

Carcela marcou três golos pelo Benfica, nos 29 jogos em que foi utilizado– apenas 11 como titular. Agora com 30 anos, o jogador valoriza a experiência que teve na Luz e admite que lhe faltou calma para poder continuar no clube: "Foi a minha paciência. Não tive paciência. Saí do Benfica, mas foi uma grande experiência."

Esperança de um reencontro com o Benfica



Carcela continua a acompanhar o Benfica e lamenta a forma como a equipa de Bruno Lage ficou fora da próxima fase da Liga dos Campeões, com o empate, a dois golos, Leipzig. Ainda assim, acredita numa passagem para a Liga Europa.



"O Leipzig marcou no fim do jogo, é difícil. Mas creio que o Benfica tem oportunidade, agora, de ganhar o último jogo. Creio que pode qualificar-se [para a Liga Europa]", salientou.

Com o empate em Guimarães, o Standard corre o risco de ficar fora das competições europeias. O desejo de Carcela é poder encontrar o Benfica, esta época. Para isso, ambos os clues precisam de se qualificar para a fase a eliminar da Liga Europa: "Gostava muito que o Benfica jogasse connosco. Gosto disso. Seria especial para mim."