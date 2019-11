A ineficiência da ADSE. É tão fácil ser generoso com o dinheiro dos outros...

Para o título deste artigo poderíamos ter escolhido uma citação mais elaborada: quer a de Margaret Thatcher - “O socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros” - quer a da impossibilidade dos almoços grátis de Milton Friedman. Todas possuem um ponto em comum: “Não existe dinheiro público, existe apenas o dinheiro dos nossos impostos”. Resgatando essa expressão para o contexto da ADSE, deveríamos sublinhar: “Não existe dinheiro público, existe apenas o dinheiro das nossas quotizações.”

Assim, se por um lado “O amor é uma força extraordinária que impele as pessoas a comprometerem-se, com coragem e generosidade, no campo da justiça e da paz”, esta terá que pressupor a liberdade individual de quem é caridoso. No mesmo sentido, a Encíclica “Caritas In Veritate” sublinha: “Sem verdade, sem confiança e amor pelo que é verdadeiro, não há a responsabilidade social, e a atividade social acaba à mercê de interesses privados e lógicas de poder, com efeitos desagregadores na sociedade, sobretudo numa sociedade em vias de globalização que atravessa momentos difíceis como os atuais.”

Assim, para todos, mesmos os católicos, esta lógica de “caridade forçada”, difusa nos meandros ADSE e do Estado, não sendo caridade em consciência não é por certo caridade nem responsabilidade social.

Toda esta introdução serve, no essencial, para apresentar de uma forma muito breve as conclusões do Tribunal de Contas que, no essencial, levantavam a insustentabilidade a curto prazo da ADSE (“se nada for feito, a administração da ADSE irá apresentar um défice anual já a partir de 2020 (saldo anual de 17 milhões de euros”).

De facto, confesso a minha estranheza que, decorridos quatro anos onde a mesma instituição tinha apresentado conclusões similares, quase nada foi feito. Evidentemente, isto nunca poderia ter acontecido numa outra qualquer instituição… O que aconteceria se nós, cidadãos, ou as instituições privadas ignorássemos as recomendações de “legalidade e regularidade das nossas receitas e despesas”?

Sumariamente, o relatório apresenta alguns pontos que importa sublinhar.