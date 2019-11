Trump colou o próprio rosto no corpo de Rocky Balboa e as reações não tardaram

Sem explicações do 45.º Presidente dos EUA para a fotografia manipulada, logo sem pistas para desvendar a enigmática imagem, os utilizadores do Twitter acabaram por se aventurar em várias interpretações.

Donald Trump publicou uma montagem no Twitter em que substituiu o rosto do lutador de boxe fictício Rocky Balboa pelo seu. O tweet foi publicado na manhã de quarta-feira sem qualquer legenda ou explicação e as reações não se fizeram esperar.

Nos filmes de Rocky Balboa, o lutador de boxe tem como arquirrival uma personagem russa vista como demoníaca e impossível de bater em combate. Mas contra todas as expectativas, Balboa, interpretado por Sylvester Stallone, sai vitorioso, com direito uma ovação de pé.

"Merkel e Trump fizeram publicações em redes sociais no mesmo dia. A chanceler escolheu um clip do seu discurso sobre a liberdade de expressão na era digital. O Presidente escolheu uma fotografia alterada em photoshop com o seu rosto no corpo de Rocky Balboa. A liderança assume realmente muitas formas."