Wendel e Mathieu de volta aos convocados do Sporting

Wendel e Mathieu estão de regresso aos convocados do Sporting, para a receção ao PSV, referente à quinta jornada do grupo D da Liga Europa.

O médio brasileiro estava fora dos planos de Silas desde o início de novembro, por ter quebrado o regulamento disciplinar do Sporting. Wendel regressou, recentemente, aos treinos da equipa principal e, agora, integra, também, a convocatória, pelo que terá oportunidade de recuperar a confiança do treinador, do clube e dos adeptos.

Mathieu não era chamado desde 31 de outubro, devido a lesão. O central francês reentra mesmo a tempo nos planos de Silas, que se vê privado de Coates, pelo mesmo motivo. Luís Neto também está de volta.

O treinador do Sporting promove, também, os regressos de Pedro Mendes, que só pode jogar na Liga Europa, e de Acuña. Em sentido contrário, saem da lista Renan, Miguel Luís e Rodrigo Fernandes. O guarda-redes brasileiro está lesionado e o adjunto de Silas, Emanuel Ferro, já confirmou que Luís Maximiano será titular no seu lugar.

Lista de 18 convocados do Sporting



Guarda-redes: Luís Maximiano, Diego Sousa;

Defesas: Rosier, Luís Neo, Ilori, Mathieu, Borja;

Médios: Doumbia, Eduardo, Wendel, Bruno Fernandes, Acuña;

Avançados: Camacho, Vietto, Jesé, Bolasie, Luiz Phellype e Pedro Mendes.