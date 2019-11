Costinha: "Maximiano é o guarda-redes do futuro do Sporting"

Paulo Costinha, antigo guarda-redes do Sporting, acredita que Luís Maximiano é o futuro dono da baliza. E pode sê-lo já no presente, caso justifique a aposta frente ao PSV Eindhoven, para a Liga Europa.

O treinador adjunto de Silas, Emanuel Ferro, confirmou que Maximiano será titular na receção aos holandeses, face à lesão de Renan Ribeiro. Em entrevista a Bola Branca, Costinha faz votos de que o jogo corra de feição e o guarda-redes de 20 anos consiga agarrar a oportunidade.

"É um guarda-redes jovem que tem aqui a oportunidade dele. É um miúdo com excelentes qualidades e só as pode demonstrar se jogar. É uma oportunidade e esperemos que ele a agarre com unhas e dentes, porque as oportunidades são para ser agarradas e a qualidade está lá. Se não a tivesse, não estaria no Sporting. O mais importante é que corra tudo bem e que demonstre todo o valor que tem. Podemos dizer que é o guarda-redes do futuro do Sporting", confidencia o antigo jogador.



Jogo de alta tensão para mostrar ideias



Paulo Costinha avisa que a partida diante do PSV é muito importante para o Sporting atingir os objetivos europeus e assinala que a equipa pode mostrar o trabalho que Silas fez durante a pausa competitiva:



"A paragem foi longa e serviu para a equipa técnica consolidar ideias e trabalhar a sua maneira de jogar. Mas esta competição é diferente e o único objetivo é ganhar. Espero que isso aconteça."

O Sporting-PSV Eindhoven realiza-se esta quinta-feira, às 20h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.