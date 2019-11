Arquidiocese desmente ter ocultado denúncias de agressões e tortura em instituição religiosa

Fonte próxima do arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, desmentiu esta quinta-feira à Renascença as acusações de que a arquidiocese ocultou das autoridades judiciais informações sobre alegadas agressões e tortura a que estariam sujeitas as noviças da Fraternidade Missionária do Cristo Jovem, em Requião, Famalicão.

A acusação diz que as raparigas foram sujeitas a agressões e fala num "clima de terror que as mantinha em regime de total submissão, sem possibilidade de reação".

O jornal "Correio da Manhã" noticiou hoje que "a Igreja ocultou torturas no convento" e que o arcebispo de Braga manteve em segredo as denúncias que recebeu até ser chamado pela Polícia Judiciária (PJ), mais de um ano depois da libertação das noviças que denunciaram as alegadas torturas.

Ao que a Renascença apurou, o arcebispo D. Jorge Ortiga recebeu denúncias anónimas, através de carta, que alertavam para práticas menos corretas no alegado "convento". Antes de chegarem às mãos da Justiça, as denúncias deram origem a averiguações internas e contactos da Igreja com os responsáveis da Fraternidade Missionária do Cristo Jovem.

Esta realidade "não foi escondida", sublinha a mesma fonte, lembrando que já no comunicado emitido pela arquidiocese em novembro de 2015 se revelava que tinham chegado denúncias e que a Igreja tinha tomado medidas para as investigar.