A incrível vida do padre Adelino Ascenso. "Passei dez dias na selva com um pistoleiro"

Essa experiência na América Latina durou mais tempo do que a outra aventura pela Ásia...

Sim, e durou mais tempo porque eu não tinha possibilidades de regressar, não tinha bilhete de regresso. Estive em Guayaquil, no Equador, em vias de embarcar num barco que ia para o Japão, para trabalhar e assim ganhar a minha viagem, mas o Japão ficava demasiado longe da Europa...

Nem sonhava que mais tarde iria lá parar...

Não, não sonhava. Depois, estive também em Santos à espera de um barco que me levasse a Hamburgo, mas os barcos quando aportavam em Santos já vinham completos de Buenos Aires, e também não tive hipótese. E depois de seis semanas de espera, indo lá todas as semanas perguntar, desisti.

Como acabou por regressar à Europa?

Estava no Peru, juntei todas as minhas economias e comprei o bilhete mais barato que encontrei, na Aeroflot, e fiz uma longa viagem de 24 horas, com escalas em Cuba, no Canadá, na Irlanda, até chegar ao Luxemburgo.

E Deus no meio disso tudo? No Tibete estava no mosteiro mas e na América Latina?

Deus acompanhou-me sempre, ombro com ombro. Alguém diz que "Deus gosta de quem luta com ele" e eu senti essa presença divina várias vezes. Recordo uma vez, no Equador, quando a caminhar pelo meio da selva sozinho, entretanto escureceu e eu tive de me atirar ao chão, para dormir e enrolar-me num plástico, chovia abundantemente e eu estava no meio da selva, escutava os sons indecifráveis à volta, estava sem sapatos, só com calções, todo molhado... Exausto e cheio de medo. Mas houve um momento em que eu pensei: "Não, Adelino, tu já passaste por situações muito perigosas e tu vais ver que daqui a algumas horas o dia nasce e nada de mal te terá acontecido." Aí senti essa presença divina, ombro com ombro. Tive várias experiências desse tipo.

Chegado à Europa, para onde foi e o que é que fez?

Depois de regressar sem dinheiro nenhum no bolso recomecei a dar aulas, principalmente de línguas. Primeiro estive na Alemanha, mas depois vim definitivamente para Portugal.

E sem esquecer a decisão que tinha tomado no mosteiro tibetano, à procura das raízes espirituais na sua terra e a discernir?

Exatamente. Comecei a discernir, a caminhar e a organizar as coisas para poder, então, enveredar por esse caminho. Continuei a dar aulas, a fazer traduções e voltei a dedicar-me, com bastante intensidade, à pintura. Foi aí que travei conhecimento com vários pintores portugueses.

E expunha os seus trabalhos?

Fazia exposições e também era diretor artístico de uma galeria de arte em Leiria. Um dos pintores que conheci foi o Artur Bual, com quem estabeleci uma amizade muito intensa até eu partir para o Japão. Foi uma amizade bastante forte, com ele e também com a sua esposa.

E nessa altura que idade é que tinha?

Tinha 34 anos.