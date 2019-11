Sérgio explica titularidade de Aboubakar e fala em "vitória justíssima" na Suíça

Sérgio Conceição acredita que a vitória do FC Porto por 2-1 em casa do Young Boys é "justíssima" e dá mérito a Aboubakar pelos dois golos que colocam os dragões na rota da qualificação.

"Aliviado, ganhámos um jogo importante, sabemos que temos um jogo decisivo em casa com o Feyenoord. Queríamos ser iguais a nós próprios, abdicar da nossa forma de jogar. Fomos menos isso na primeira parte, mas o golo na primeira vez que a bola vai à área condicionou a equipa. Fomos para a segunda parte com muita coragem, ambição e paixão. É uma vitória justíssima, porque a segunda parte é toda nossa", começa por dizer, à Sport TV.

O FC Porto só precisa de vencer, em casa, o Feyenoord, para garantir presença na próxima fase da prova, mas Sérgio deixa cautelas para a dificuldade da formação holandesa que trocou de treinador em relação ao jogo em Roterdão.

"Vem aí uma boa equipa, que mudou de treinador, que está diferente do que encontramos na Holanda, mas vamos ter tempo de pensar nesse jogo. Queremos dar aos nossos adeptos a alegria que chegar aos 16 avos de final, que é um dos objetivos", explica.

Aboubakar "dava todas as garantias"

Aboubakar foi a grande figura da partida, ao apontar dois golos, na sua primeira titularidade em mais de um ano. Sérgio explica a decisão com o rendimento no treino e na seleção, e também na experiência que o camaronês tem em relação a Fábio Silva, que foi o preterido.

"Não foi por acaso que no último jogo foi o primeiro a entrar, também a pensar no que fez na seleção. Percebemos o momento dos jogadores a todos os níveis e o Aboubakar dava-me todas as garantias. Era importante uma equipa com 'peso', não só na capacidade física, mas também experiência na Europa. Teve a ver com isso e com o crescer do Aboubakar diariamente no nosso trabalho conjunto", remata.