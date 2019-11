Fim do calvário. Aboubakar volta à titularidade 426 dias depois

Vincent Aboubakar foi a grande surpresa do onze inicial do FC Porto na partida da quinta jornada da Liga Europa, no terreno do Young Boys. O ponta-de-lança volta a ser titular mais de um ano depois.

A última vez que entrou de início numa partida da equipa principal do FC Porto foi a 28 de setembro de 2018, numa partida da I Liga frente ao Tondela, jogo em que sofreu uma grave lesão no joelho.

Aboubakar voltou à competição no fim da última temporada, mas foi suplente utilizado em dois jogos, tendo somado mais 24 minutos.

Esta temporada, esteve associado à saída no mercado de verão e foi apenas usado em três jogos da equipa principal, contra o Krasnodar, Coimbrões e Vitória de Setúbal, no domingo, onde somou 30 minutos, o máximo que jogou de forma consecutiva na equipa principal no último ano.

No total, foram 426 dias sem ser titular na equipa principal. Pelo meio, fez uma partida pela equipa B, esta temporada, contra o Varzim.

O ponta-de-lança de 27 anos soma seis temporadas de FC Porto. Em 2017/18, foi peça fulcral na conquista do título, tendo apontado 26 golos em 43 jogos disputados. No total, são 56 golos em 119 jogos disputados com a camisola da equipa principal dos dragões.