FC Porto tem de marcar antes do Young Boys, avisa Chaínho

Chaínho tem um conselho para o FC Porto, face à visita ao Young Boys, a contar para a quinta jornada do grupo G da Liga Europa: tem de marcar primeiro. Caso contrário, os portistas terão dificuldade em reagir.

A equipa de Sérgio Conceição está obrigada a vencer na Suíça, para continuar a depender só de si, na corrida ao apuramento para os 16 avos de final. Em entrevista a Bola Branca, Chaínho mostra-se confiante.

"Não sofrer um golo primeiro é importantíssimo. O Porto é uma equipa que tem de fazer golo, porque, quando sofre primeiro, na Liga Europa, tem dificuldade. Mas acho que o Porto tem essas capacidades", afirma.

O antigo médio-defensivo do FC Porto afiança que a equipa portuguesa "sabe da importância do jogo", que será "difícil, perante um adversário com jogadores rápidos e que dificultou bastante no Dragão". O Young Boys "tem virtudes, mas também tem defeitos" e, a nível defensivo, "há lacunas que podem ser exploradas" pelos velozes avançados do FC Porto.



"O Porto está avisado para esse tipo de situações, sabe que é importante ganhar o jogo para depender de si próprio. Acredito num Porto muito concentrado que irá tentar aguentar os primeiros minutos e depois soltar-se. Mas o Porto tem todas as capacidades para fazer um grande jogo e só a vitória interessa, não há outro resultado", frisa Chaínho.

Entre Marchesín e Diogo é igual, mas Pepe tem de jogar



Há duas grandes dúvidas no onze do FC Porto: Marchesín ou Diogo Costa e Pepe ou Mbemba? Chaínho ficará contente por ver qualquer um dos guarda-redes em campo, contudo, espera que Pepe seja titular.

"O Porto, na baliza, está bem entregue. O Marchesín, se entrar, é um valor seguro, mas acho que o jovem tem feito um trabalho fantástico, não é pela baliza. Em termos defensivos, o Pepe faz a diferença como central. É um jogador diferente, com mais experiência nestes jogos, não vacila, joga sempre concentrado", explica o antigo médio-defensivo portista.

De qualquer forma, Chaínho confia que Sérgio Conceição irá mexer na base titular dos últimos dois jogos, ainda que sem exageros:

"O Sérgio irá fazer mexidas, de certeza, mas mexendo de uma maneira que a equipa fique equilibrada. Também não pode tirar cinco e meter cinco, mas pode fazer duas ou três mexidas e acredito que irá fazê-lo."

Os dragões têm de vencer, esta quinta-feira, às 17h55, em Berna, para continuarem a depender de si. O Young Boys-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.