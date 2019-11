Aboubakar: "Passei um momento muito difícil, mas quero marcar golos e esquecer o passado"

Vincent Aboubakar foi decisivo na vitória do FC Porto, por 2-1, com dois golos, na sua primeira titularidade em mais de um ano. O camaronês, emocionado em declarações à "Sport TV", fala num momento especial e agradece a todos os que o ajudaram a recuperar de uma grave lesão no joelho.

"Queria agradecer a todos, treinador, equipa técnica e colegas. Passei um momento muito difícil e isto é um momento muito importante para mim. Quero agradecer a todos, foi um jogo com muita emoção. Foi um jogo difícil, entramos com muita confiança na segunda parte. Queríamos ganhar o jogo e conseguimos. Temos de continuar desta maneira e ir para a frente", disse.

Questionado sobre o seu calvário, Aboubakar foi claro em relação à recuperação: "A vida é mesmo isto, quero fazer golos e esquecer. É seguir em frente, trabalhar para ganhar mais confiança dos companheiros, adeptos e treinador. Tenho muita coisa para fazer ainda".

Aboubakar coloca o FC Porto na rota dos 16 avos de final: "Queremos ganhar e seguir em frente. Temos de continuar como acabamos este jogo. Vamos fazer isto juntos e muito bem", remata