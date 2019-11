Aboubakar ofereceu camisola de jogo a Pinto da Costa

Pinto da Costa revela que Vincent Aboubakar lhe ofereceu a camisola do jogo frente ao Young Boys, no qual apontou dois golos e foi decisivo.

"Não lhe pedi. Foi uma brincadeira no início do jogo para o motivar. Disse-lhe que tinha no museu a camisola com que marcou três golos no Mónaco, e que queria colocar lá outra ao lado e ele disse que no fim ia entregar", disse.

Apesar de deixar o elogio a Aboubakar, Pinto da Costa destaca a vitória do grupo e saluta a decisão de Sérgio Conceição em colocar o camaronês como titular.

"Foi uma demonstração de classe. É importante nestes jogos europeus vencer, mas também vencer desta forma. Estou feliz por todos, o Aboubakar não jogou sozinho, nem para ele, jogou para o clube. Agora fez realmente uma excelente exibição e justificou a chamada. Mostrou bem que a decisão do mister de o por a jogar quando pouca gente contava foi acertada, porque ele acabou por ser preponderante, não só pelos golos, mas pela forma como jogou".

Ainda assim, o presidente dos dragões lamenta o longo período de recuperação de Aboubakar devido a uma lesão no joelho e elogia o espírito de sacrifício do jogador.

"A vida do jogador é assim, com lesões, momentos melhores e momentos piores. Aboubakar nunca se deu como vencido, trabalhou sempre, lutou sempre, se não tivesse feito assim não se tinha apresentado hoje como apresentou. Ganhou a confiança do treinador e justificou plenamente", remata.