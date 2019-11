Escolta a Joacine. PSP admite reclamar contra intervenção da GNR

O episódio gerou polémica e foi justificado pelo assessor da deputada com o facto de os jornalistas perturbarem o trabalho parlamentar.

Na terça-feira, Joacine Tavares Moreira pediu a um elemento da GNR que a acompanhasse no Parlamento, porque não queria continuar a ser questionada pelos jornalistas.

A PSP lembra que a repartição de competências com a GNR atribui à Polícia de Segurança Pública o controlo da circulação, permanência e saída de pessoas das instalações da Assembleia da República, bem como apoiar o exercício das funções dos funcionários do Parlamento colocados nas portas de acesso.

A PSP admite apresentar reclamação ao secretário-geral da Assembleia da República contra a GNR por usurpação de funções, no seguimento da “escolta” feita por um elemento da Guarda à deputada do Livre.

Na quarta-feira, a secretaria geral da Assembleia da República esclareceu que os oficiais da GNR de São Bento só podem acompanhar os deputados quando estiver em causa a sua segurança.

Foram, por isso, pedidas explicações aos serviços de segurança do Parlamento. Segundo o “Observador”, os esclarecimentos foram pedidos pelo gabinete de Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, ao secretário-geral do Parlamento, tendo Albino de Azevedo Soares confirmado ao jornal que a escolta “não devia ter acontecido”.

“Os serviços de segurança não deviam ter disponibilizado um elemento para acompanhar a deputada, porque não estava em causa a sua segurança física”, declarou.

Ainda na quarta-feira, e na sequência do episódio da escolta, Joacine Katar Moreira veio pedir respeito aos jornalistas.

"Eu acho que é necessário nós começarmos a respeitarmo-nos uns aos outros. Se vos foi avisado, antecipadamente, que eu ontem [terça-feira] não iria dar entrevista absolutamente nenhuma, o que se espera é que haja respeito", afirmou aos repórteres presentes no Parlamento.

Em queda Livre?

As polémicas a envolver Joacine Katar Moreira começaram na sexta-feira passada, dia 22, quando a deputada única do Livre se absteve num voto sobre a Palestina, o que representou uma falta de concordância com os princípios defendidos pelo partido.

A direção do Livre diz ter ficado “perplexa” com o sentido de voto e a deputada acusou o partido de não ter estado disponível para falar com ela.

No fim-de-semana, a assembleia do partido reuniu-se e o problema pareceu ter ficado sanado.