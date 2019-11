Conselho de Jurisdição do Livre vai analisar conflito entre Joacine e a direção

O Conselho de Jurisdição encarregou a Comissão de Ética e Arbitragem do Livre de elaborar um parecer sobre o conflito entre Joacine Katar Moreira, deputada única à Assembleia da República, e a direção do partido – denominada Grupo de Contacto –, esclarece um comunicado divulgado esta quinta-feira no site do partido.

A referida comissão “nomeou como relator o seu membro Ricardo Sá Fernandes”, advogado que foi cabeça de lista pelo círculo do Porto nas listas do Livre nas eleições legislativas de 2015.

De acordo com o texto, os objetivos são “esclarecer (...) as dúvidas existentes quanto à forma de estabelecer o adequado relacionamento entre os órgãos do partido e os seus eleitos para cargos políticos” e “propor soluções para os problemas suscitados”, bem como “atuação disciplinar”, “se for caso disso”.