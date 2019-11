Rui Moreira acusa MAI de "negacionismo" e "incapacidade" em matéria de segurança pública

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, pede, numa carta enviada ao Ministério da Administração Interna, a que o Governo "abandone o negacionismo em que caiu" em relação à segurança pública.

"É inaceitável e muito preocupante que o Ministério da Administração Interna tenha perdido a capacidade de intervir na manutenção da ordem pública no país", acusa Rui Moreira, numa reação aos confrontos ocorridos na cidade entre adeptos ingleses, do Wolverhampton, e belgas, do Standard de Liége.

Esta reação e a revelação do envio da carta ao ministro Eduardo Cabrita surgem num comunicado da autarquia, no qual é sublinhado o facto de os alertas da Cãmara e do presidente serem "recorrentes quanto à perceção da falta de segurança pública na cidade, que é uma competência exclusiva da PSP, tutelada pelo Governo, e à qual a Polícia Municipal não se pode substituir".

"Além de tráfico de droga e ocupação abusiva da via pública para esse efeito, têm-se verificado situações que, sendo normais nas cidades, não podem ser deixadas sem intervenção policial e, sobretudo, não podem ganhar proporção por ausência evidente de patrulhamento suficiente."



Para sublinhar este realidade, Rui Moreira lembra que "o comando metropolitano do Porto perdeu, desde 2011, cerca de 12% do seu efetivo, estando prevista a sua contínua diminuição por falta de formação de novos agentes no país" e que "os alertas e pedidos de reforço de meios na Área Metropolitana do Porto não resultaram, até hoje, em qualquer ação visível por parte do Ministério da Administração Interna, que invoca estudos indicando a diminuição da criminalidade no país para não aceitar investir na sua segurança".

Rui Moreira nota, ainda, que a autarquia, "mesmo não tendo competências na matéria, tem procurado oferecer à PSP os meios de que necessita e o Governo não lhe fornece, tendo já aprovado a doação de carros àquela polícia, tendo também reforçado as competências municipais em matéria de trânsito para libertar a PSP para ações de segurança pública".

Os confrontos entre adeptos ingleses e belgas ocorreram na véspera de as suas equipas - Wolverhampton e Standard de Liége - jogarem para a Liga Europa em Braga e Guimarães, respetivamente.