“Quem não tenta, não alcança”. Costa quer uma base industrial ferroviária em Portugal

O primeiro-ministro define metas para o futuro da CP, numa altura em que está a decorrer um concurso para a aquisição de 22 comboios que chegam a Portugal em 2023. A seu lado, Pedro Nuno Santos explicou o que está definido no contrato agora assinado.

De acordo com António Costa, no plano estratégico de médio e longo prazo, Portugal "precisa de reforçar a sua base económica e elevar o seu nível de produtividade", o que impõe que se "aumente o valor dos bens e serviços que presta".

“A CP pode ser também um fortíssimo motor para a criação de uma nova área de competência industrial no nosso país. Na área da manutenção e, quiçá, de novo na área de produção de material circulante. Esta é uma enorme oportunidade que temos, não é garantido que a possamos alcançar, mas há uma coisa que a vida já nos ensinou a todos: quem não tenta, não alcança”, afirmou.

O primeiro-ministro deseja que a Comboios de Portugal (CP) se torne de novo produtora de material circulante para exportação. António Costa falava na tarde desta quinta-feira na estação do Rossio, em Lisboa, onde foi assinado o contrato de serviço público entre o Estado e a CP, que determina uma indemnização compensatória e sujeita a empresa a uma série de obrigações.

“O Estado exige à CP um conjunto de obrigações de serviço público, exige preço e qualidade. Os níveis de qualidade e as operações estão previstas no contrato de serviço público, a administração da CP sabe à partida com o que conta. Isso, obviamente, dá condições de estabilidade, previsibilidade e segurança a quem a administra. Temos agora uma empresa e o Estado que atingiram uma relação de maturidade”, detalhou o ministro das Infraestruturas.

Podia ter sido o secretário de estado do Tesouro, Álvaro Novo, a estar presente na cerimónia, já que foi ele que esteve nas negociações do contrato, mas a assinatura foi do próprio ministro das Finanças. Mário Centeno autorizou para 2020 o montante de 90 milhões de euros para o pagamento de compensações à CP em troca dos serviços previstos .