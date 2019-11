Bancos sobem avaliação das casas para novo máximo histórico

Por regiões, o Algarve e os Açores registaram as maiores subidas. Apenas no Alentejo o preço desceu.

Em média, o Algarve apresenta os preços mais elevados, tanto nos apartamentos como nas moradias. Já os apartamentos mais baratos estão no Alentejo, enquanto as moradias mais em conta estão no centro do país.

Por regiões, as zonas com os valores mais baixos, em relação à média nacional, são as Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa e Médio Tejo (-27%, -24% e -23%, respetivamente).