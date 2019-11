Quem veio antes do fenómeno Greta? Fomos à procura das "irmãs de luta" da jovem sueca

Vinte e sete anos volvidos desde que o mundo "se silenciou", a luta continua: exigir que os líderes mundiais façam do combate à crise climática a sua prioridade política e que ajam para reverter o aquecimento global. A perceção que se tem deste problema, contudo, mudou.

“Para a maioria das pessoas a viver em cidades, até aos últimos anos, tem sido muito fácil ignorar os problemas ambientais, porque não nos confrontamos com a realidade de que a nossa comida vem da terra e de que a água vem do céu, das florestas e do chão”, diz Severn Cullis-Suzuki, agora com 39 anos, à Renascença. "Quem vive na cidade está agora a aperceber-se de que não é imune a ciclones, furacões, cheias, secas e fogos.”

A lista de catástrofes naturais ocorridas só em 2019 é extensa e vem acompanhada de um alerta: estes fenómenos foram os piores dos últimos anos ou até décadas. O conceito “estado de emergência” começa a entrar no nosso vocabulário com mais frequência. Este mês, o dicionário Oxford definiu "emergência climática" como a palavra do ano.

Senão veja-se: em março, o ciclone Idai desvastou Moçambique. Em abril, a chuva torrencial e consequentes cheias afetaram o Irão e um segundo ciclone, o Kenneth, voltou a atingir Moçambique. Em maio, o ciclone Fani afetou a Índia e o Bangladesh. Em junho, o ciclone tropical Vayu chegou à Índia. Em julho, um sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter abalou o sul da Califórnia. Em agosto, houve o tufão Lekima no leste da China. Em setembro, o furacão Dorian nas Bahamas e as chuvas torrenciais em Espanha. Em outubro, o furacão Lorenzo nos Açores e o tufão Hagibis no Japão. Em novembro, chuvas torrenciais no Quénia e inundações em Veneza.

Apesar da crescente frequência e gravidade destas catástrofes naturais, estarão os líderes mundiais a reagir como deveriam? Para Brittany Trilford, parece haver “urgência” em agir, mas “infelizmente", os líderes "continuam sem fazer o suficiente”.

“O cinismo do ‘não podemos fazer nada, por isso é que não fazemos nada’ é ainda o slogan da maioria das campanhas políticas”, defende a ativista.

É este sentimento de insuficiência que reforça a importância das greves climáticas estudantis. “Ainda há uma necessidade de os jovens gritarem, chorarem e fazerem greve.”

Severn Suzuki concorda. “Os jovens têm estado sempre na linha da frente de qualquer guerra ou de uma maior transformação da sociedade”, sendo isso “o que vemos hoje”, sublinha.

Redes sociais: as duas faces de uma mesma moeda

Em 1992, quando Suzuki ganhou destaque nos palcos mundiais, não havia redes sociais e termos como "tweets", "hashtags", amigos virtuais, "trolls" e "influenciadores digitais" eram inconcebíveis.

Mas se a canadiana conseguiu escapar a esta pressão virtual constante, 20 anos depois Trilford teve uma experiência bem diferente.

“Quando participei no Rio+20, eu sabia que, por causa das redes sociais, não estava apenas a participar ou a discursar para a câmara e para cerca de três mil pessoas na sala”, revela à Renascença a urbanista neozelandesa, agora com 24 anos.

Trilford sabia que, em 2012, o alcance destas intervenções já não se cingia às pessoas que a ouviam em dado local.

“Havia tantas outras pessoas que me estavam a ver através dos ecrãs por todo o mundo e eu não conseguia vê-los e, por causa disso, mudei a forma como disse o que disse. Os discursos e a logística do movimento também estão muito mais predispostos a recolher 'soundbites' e a criar chavões que mantenham as pessoas interessadas e os movimentos muito mais conscientes do objetivo da sua luta."

Ainda assim, e apesar da exposição mediática, Brittany Trilford é taxativa: "Não teve as proporções com que a Greta está a lidar agora."