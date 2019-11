"Ocorreu um erro". Instagram e Facebook estão com problemas

As redes sociais Instagram e Facebook estão com problemas desde o início da tarde desta quinta-feira, problemas esses que estão a fazer-se sentir um pouco por todo o mundo. Esta situação não está, contudo, a afetar todos os utilizadores.

No Facebook, segundo o site Down Detector, os problemas de que os utilizadores mais se têm queixado nas últimas horas é o acesso à sua conta. Já no Instagram, a situação de falha é mais generalizada.

Em março, estas redes estiveram sem funcionar quase um dia inteiro.

O Instagram já reagiu na rede Twitter a confirmar que, "de momento, algumas pessoas estão a enfrentar dificuldades em aceder às aplicações da família do Facebook", incluindo o próprio Instagram.