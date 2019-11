Lobo ou cão? Cria congelada há 18 mil anos na Sibéria surpreende investigadores

Descoberto no verão de 2018, os investigadores ainda não conseguiram determinar se se trata de um cadáver de um cão ou de um lobo. Caso se confirme a primeira hipótese, poderá passar a ser o mais antigo da espécie alguma vez encontrado.

Uma cria de dois meses, preservada há pelo menos 18 mil anos, foi encontrada por uma equipa de cientistas russos, perto do rio Indigirka, no nordeste da cidade de Yakutsk, na Sibéria.



“Já temos muita informação acerca do corpo e com essa quantidade de informação era esperado que conseguíssemos dizer se é um ou outro. O facto de ainda não termos conseguido pode sugerir que pertence a uma população ancestral a ambos — a cães e lobos”, explica à CNN David Stanton, investigador do Centro de Paleogenética da Suécia.

Sabe-se apenas que se trata de um macho que tinha dois meses quando morreu.

Graças ao “permafrost”, tipo de solo que se mantém sempre congelado e que é típico daquela região, foi possível conservar os bigodes, os dentes, as pestanas e o focinho da cria.