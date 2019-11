“Brexit” ainda não chegou mas número de imigrantes europeus no Reino Unido já está a cair

Estes valores representam o nível de migração líquida mais baixa desde 2003, antes do último alargamento da União, com a entrada da República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Eslováquia e Eslovénia.

A diferença entre os cidadãos da União Europeia (UE) que chegam e os que saem do Reino Unido, até junho de 2019, foi de 48.000 pessoas, segundo dados do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) divulgados esta quinta-feira.

Esta distinção tem sido considerada relevante, uma vez que a política de imigração do Governo britânico está virada para o fim da livre circulação dentro do Espaço Schengen, sob o argumento de que o país não tem controlo sobre essa parte da migração.

A estimativa é que exista um saldo positivo de 229 mil cidadãos não europeus no Reino Unido, ou seja, entraram mais 229 mil cidadãos não europeus do que os que saíram.

Especialistas afirmam que os níveis relativamente baixos de migração líquida da UE significam que restringir o livre movimento de pessoas, neste momento, deverá ter um impacto muito menor nos níveis gerais de migração do que no passado. No entanto, é difícil prever com certeza, pois a migração da UE sempre variou bastante ao longo do tempo.

Citada pela imprensa internacional, Madeleine Sumption, diretora do Observatório de Migração da Universidade de Oxford, responsável por esta análise estatística, afirma que “o que acontecerá com a migração nos próximos anos é altamente incerto, independentemente do partido que estiver no poder. É fácil imaginar que as políticas de migração são as únicas coisas que afetam a migração, mas, na realidade, elas agem mais como um filtro do que como uma torneira”.

A investigadora assegura que “o estado da economia, a necessidade de trabalhadores por parte dos empregadores do Reino Unido e as condições nos países de origem [dos imigrantes] podem ter um grande impacto na migração, nalguns casos até mais do que mudanças na política. Essa é uma das razões pelas quais temos estado a assistir a uma queda tão grande na migração da UE desde 2016, apesar de a política ainda não ter mudado."