Volkswagen Passat GTE - Um lobo com pele de cordeiro.

Na traseira temos um desenho clássico onde pontua um spoiler, e o “lettering” Passat, com as letras devidamente espaçadas e ao centro a ocupar um terço da porta da mala.

Há veículos com interiores mais clean. O Volkswagen Passat não é espartano. Nada disso. O tablier em material aborrachado é feito de uma única peça. Imediatamente abaixo, ao centro e do lado do passageiro, foi desenhada uma grelha que acaba por fazer a fusão entre o exterior e o interior.

Os materiais utilizados estão de acordo com os valores que são pedidos ao comprador.

O quadrante é digital e apresenta as principais informações, GPS inclusive. Há outro ecrã digital no centro do tablier, com vários menus. De fácil utilização e de dimensões generosas.

Esta é uma carrinha que pode, de facto, ser utilizada por cinco pessoas. O espaço a bordo é agradável, tal como a iluminação que desenha frisos no interior das portas. O plafonier, de dia parece opaco e de noite debita uma luz branca suave.

Os bancos são confortáveis, e à frente, o condutor mal de apercebe da presença do cinto de segurança, que não é minimamente intrusivo.

A bagageira tem 650 litros.

Motor