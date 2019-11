O Benfica confirma que o pavilhão da Luz foi interditado por dois jogos para a equipa de hóquei em patins.

Em causa está um processo disciplinar aberto após os acontecimentos ocorridos no dérbi com o Sporting, no passado de 27 de janeiro.

Os encarnados já garantiram que vão recorrer da decisão do conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem.

No entanto, já se sabe que o jogo contra o HC Turquel vai decorrer em Alverca.