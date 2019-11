Davis regressa a Nova Orleães de peito feito

Anthony Davis regressou, pela primeira vez desde a sua saída, a Nova Orleães, na madrugada desta quinta-feira, e foi decisivo na vitória dos Los Angeles Lakers sobre a ex-equipa, os Pelicans, por 110-114.

O extremo-poste brilhou bem alto na "Big Easy", com 41 pontos e nove ressaltos. Normalmente cavaleiro, LeBron James foi, desta vez, escudeiro de Davis e ajudou o companheiro com um duplo-duplo de 29 pontos e 11 assistências. Kyle Kuzma acrescentou 16 pontos.

Do lado de New Orleans, nota para as exibições de Brandon Ingram, ex-Lakers, com 23 pontos e 10 ressaltos, e de Jrue Holdau, com 29 pontos e 12 assistências. JJ Reddick também tentou ajudar, com 18 pontos.

Continua, assim, a cruzada triunfal dos Lakers, com o consolidar do primeiro lugar da Conferência Oeste, com 16 vitórias e duas derrotas. A equipa de Los Angeles já vai em nove triunfos consecutivos. Os Pelicans estão na 12.ª posição, com seis vitórias e duas derrotas.

Todos os resultados



New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers, 110-114

Boston Celtics-Brooklyn Nets, 121-110



Charlotte Hornets-Detroit Pistons, 102-101



Cleveland Cavaliers-Orlando Magic, 104-116

Indiana Pacers-Utah Jazz, 121-102



Philadelphia 76ers-Sacramento Kings, 97-91



Toronto Raptors-New York Knicks, 126-98



Houston Rockets-Miami Heat, 117-108



Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers, 119-121

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks, 111-102



San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves, 101-113

Phoenix Suns-Washington Wizards, 132-140

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder, 136-119



Golden State Warriors-Chicago Bulls, 104-90