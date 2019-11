Comité Olímpico russo promete tudo fazer para que a Rússia esteja em Tóquio 2020

O Comité Olímpico russo comprometeu-se, esta quinta-feira, a tudo fazer para que a Rússia esteja presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, apesar da sanção pesada recomendada pela Agência Mundial Antidopagem, que acusa Moscovo de falsificação de dados laboratoriais.

"Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que a nossa equipa esteja em Tóquio com as cores da bandeira russa", declarou o presidente do Comité Olímpico russo, citado pela agência russa RIA Novosti.

Stanislav Pozdniakov instou a que sejam apresentadas "razões objetivas" para a suspensão da Rússia de competições internacionais por um período de quatro anos, o que obrigaria os atletas a competirem sob bandeira neutra em Tóquio 2020.

"De acordo com a Carta Olímpica, a competição não opõe países, mas desportistas", lembrou, defendendo que, dessa forma, não pode haver "qualquer obstáculo objetivo a uma participação plena e total nos Jogos, exceto para os desportistas da Federação russa de atletismo", no epicentro de acusações de dopagem.

Pozdniakov estimou que eventuais sanções ao Comité Olímpico russo seriam "infundadas e parciais, inaceitáveis do ponto de visto legal e lógico".

"Prosseguiremos a preparação para os Jogos de Tóquio", afiançou, precisando que a entidade à qual preside já gastou 900 milhões de rublos, cerca de 64 milhões de euros, na antessala de Tóquio 2020.

Contexto do caso russo



Um comité independente da Agência Mundial Antidopagem (AMA) recomendou, na segunda-feira, a suspensão da Rússia de competições internacionais por um período de quatro anos, por considerar que aquele país fez desaparecer "centenas" de resultados de controlos antidoping suspeitos de ficheiros transmitidos à agência no início do ano.

O painel de revisão da AMA defende que a Rússia seja impedida de organizar grandes eventos nos próximos quatro anos e que a bandeira do país não possa ser hasteada em provas internacionais durante o mesmo período.

As recomendações serão analisadas pelo comité executivo da AMA, que se irá reunir a 9 de dezembro.

O Kremlin já se disse pronto a "cooperar plenamente" com a agência e com a comunidade desportiva internacional.

Em junho, a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) manteve a suspensão à Rússia, que está impedida de participar em provas internacionais desde novembro de 2015, na sequência de escândalo de doping e corrupção, com conhecimento e apoio estatal.