Benfica conhece adversários na fase de grupos da Taça EHF de andebol

A equipa de andebol do Benfica já conhece os adversários da fase de grupos da Taça EHF.

São eles os alemães do Melsungen, os dinamarqueses do Bjerringbro/Silkeborg e os polacos do Fwardia Opole, que estão inseridos, juntamente com o Benfica, no grupo A.

A estreia do Benfica está marcada para 8 ou 9 de fevereiro, com uma visita ao Bjerringbro/Silkeborg. O último jogo será a 28 ou 29 de março, diante do Melsungen.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos terão lugar garantido nos quartos de final da prova continental.