Vitória de Guimarães diz adeus à Liga Europa com mais um empate amargo

O Vitória de Guimarães recebeu e empatou, a uma bola, frente ao Standard Liège, um resultado que dita o adeus da formação vitoriana à Liga Europa, ainda com uma jornada por disputar.

A equipa belga entrou a vencer, com golo de Maxime Lestienne, de penálti, aos 40 minutos de jogo. Ainda antes do intervalo, André Pereira empatou, aos 47 minutos, após assistência de Lucas Evangelista.

O Vitória carregou no segundo tempo, mas não conseguiu chegar à vitória. A equipa minhota entrou nesta jornada com esperança de seguir em frente, mas a vitória do Eintracht Frankfurt em casa do Arsenal tirou todas as possibilidades matematicas, independentemente do resultado no Estádio D. Afonso Henriques.

Na última jornada, o Vitória vai até ao terreno do Eintracht Frankfurt procurar a primeira vitória na fase de grupos, já com o último lugar garantido.