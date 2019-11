Sá Pinto satisfeito com qualificação. "Jogadores deram uma grande prova que não há impossíveis"

Ricardo Sá Pinto, treinador do Sporting de Braga, mostrou-se muito satisfeito pela exibição no empate a três bolas frente ao Wolverhampton, depois da formação minhota estar a perder por 3-1 ao intervalo.

"Era um jogo muito difícil, até entramos bem, mas tivemos uma ou outra situação de desatenção. Sabiamos que iria ser difícil. Não é fácil fazer os jogadores acreditar que conseguiriamos dar a volta a uma equipa deste nível. Eles acreditaram mesmo e deram uma grande prova que não há impossíveis", começa por dizer, antes de revelar o risco que correu ao tirar Wallace e colocar Wilson Eduardo em campo.

"Arriscamos quando tinhamos de arriscar, fomos à procura da felicidade e ficamos com o resultado que nos servia. Conseguimos as coisas com o nosso valor. O jogo estava para nós e desci o Palhinha, sei que não é a posição dele mas responsabilizei-o de marcar o avançado e proteger o central. Era momento de arriscar", remata.