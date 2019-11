Recolha de alimentos durante a próxima jornada

As próximas jornadas das ligas profissionais vão ter associadas uma campanha de solidariedade em parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome.

A campanha "Valores em Cadeia” tem “como principal objetivo a angariação de alimentos para as famílias mais carenciadas, através da colocação de vários pontos de recolha nos estádios que irão receber jogos nesta jornada”.

Os estádios com pontos de recolha são: CD Tondela – Estádio João Cardoso; Vitória FC - Estádio do Bonfim; Gil Vicente FC –Estádio Cidade de Barcelos; SC Braga - Estádio Municipal de Braga; FC Porto - Estádio do Dragão; Moreirense FC - Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas; SL Benfica – Estádio do Sport Lisboa e Benfica; Portimonense - Portimão Estádio; Santa Clara - Estádio de São Miguel; SC Covilhã - Estádio José Santos Pinto; SC Farense - Estádio de São Luís; Varzim SC - Estádio do Varzim Sport Club; Estoril Praia - Estádio António Coimbra da Mota; Casa Pia AC - Estádio Pina Manique; SL Benfica B - Benfica Futebol Campus; FC Porto B - Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio.

A campanha decorre entre 29 de novembro e 2 de dezembro.