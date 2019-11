Nuno Espírito Santo lamenta "demasiados erros" frente ao Sporting de Braga

Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhampton, lamenta os erros que permitiram que o Braga empatasse o jogo da quinta jornada da Liga Europa, após estar em desvantagem por 3-1.

"A primeira parte foi boa, praticamos um bom futebol, a pressão foi feita de forma eficiente, reagimos muito bem ao golo do Braga. Na segunda parte não estivemos tão bem. Permitimos que o Braga chegasse ao empate, mas no final estou contente porque estiveram quase seis mil adeptos no estádio, o que é muito bom, mas tivemos demasiados erros que não podem existir", começou por dizer.

O Wolverhampton precisa agora de esperar por um deslize do Braga na última jornada para tentar alcançar o primeiro lugar do grupo. O Wolverhampton começou mal a temporada mas está em fase de recuperação. Ainda assim, o técnico português lamenta o calendário difícil.

"Tem sido extremamente difícil e exigente, principalmente a quantidade de jogos que temos feito. A equipa tem vindo a crescer e sabe que, daqui a dois dias, tem já mais um jogo exigente frente ao Shefield United. O objetivo é fazer o possível. Ainda falta muito até jogarmos com o Besiktas e nessa altura vamos tentar jogar bem e vencer", remata.