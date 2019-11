Ivo Vieira quer vencer em Frankfurt no adeus à Liga Europa

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, quer dizer adeus à Liga Europa com uma vitória no terreno do Eintracht de Frankfurt. Já com o último lugar garantido, o treinador vitoriano diz que apenas resta uma vitória após uma campanha que agradou em termos exibicionais.

"Resta acabar a competição com o que ainda não fizemos. Não há vitórias morais, só fizemos dois pontos, mas vamos tentar conseguir a primeira vitória num campo difícil contra uma equipa muito competitiva", disse, à "Sport TV".

O técnico diz que gostou da entrega dos jogadores, fala numa "boa réplica", mas diz que não foi dos melhores jogos da temporada.

"Podemos considerar que não foi dos nossos melhores jogos. Entregamo-nos muito, trabalhamos muito, justamente chegamos ao empate e procuramos a todo o momento o golo. Fica bem patente a vontade, dedicação, alguma qualidade e emoção. Faltou algum equilibrio emocional, do jogador e do treinador. O objetivo era ganhar, não conseguimos, fica uma boa réplica. Poderíamos ter decidido melhor no último tempo", remata.